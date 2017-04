ANNONSE

Dommer i Agder lagmannsrett, og tidligere politimester i Vestfold, Rune Bård Hansen, mener straffer på tre-fire år for sovevoldtekter i forbindelse med fest er altfor strengt, skriver NRK.

Les også: Mann i 20-årene lurt i sex-felle av aksjonsgruppe

- Fengsel skal jo stå i stil med lovovertredelsen. Her er det snakk om et øyeblikks ubetenksomhet og feil handling i sterkt beruset tilstand. Man skal ikke ødelegge livet for en ung person som gjør en alvorlig feil. Vi skal reagere på det – ja, og vi skal gi en streng straff. Men når vi kommer opp mot tre-fire års fengsel for enkelte av disse tilfellene, syns jeg det er uhensiktsmessig, uproporsjonalt og skadelig. Både for gjerningsmann, og potensielt også for offeret, sier han til statskanalen.

Les også: Mann fikk lavere straff fordi voldtektsofrene var prostituerte

Han understreker at det aldri er greit at noen forgriper seg på andre. Og han presiserer at han ikke mener kvinner som blir utsatt for sovevoldtekt ikke er ofre.

Han sier at han bare etterlyser mer skjønn i behandlingen av slike saker.

- Jeg mener vi er i ferd med å nedsette en praksis, satt i gang i beste hensikt av våre lovgivere, som medfører at mange unge får uproporsjonal streng straff for noe som kunne blitt løst på en mer lempelig måte hvor offeret også ville blitt hensyntatt i like stor grad.

Sett denne videoen?