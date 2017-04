Lange fengselsstraffer for cannabisliga

ANNONSE

De tre mennene, som er mellom 26 og 31 år gamle, oppbevarte blant annet 103 kilo cannabis og 4,8 kilo kokain i en leilighet i Oslo, skriver Stavanger Aftenblad. Saken startet da politiet avdekket narkotikasalg fra en leilighet i Stavanger tidlig i fjor. Etterforskningen førte etter hvert til en koordinert aksjon i Stavanger og i Oslo 23. februar samme år.

I en leilighet i Oslo fant politiet 68 kilo marihuana, 35 kilo hasj og 4,8 kilo kokain. Narkotikaen og drøyt en halv million kroner i kontakter ble beslaglagt. Oslo tingrett konkluderte med at de tre mennenes forbrytelser er utført som del av en organisert, kriminell gruppe, noe som er straffskjerpende.

Straffen for de tre mennene ble sju og et halvt, åtte og et halvt og ti år i fengsel. I tillegg er en 60 år gammel gresk mann dømt til fem og et halvt år i fengsel for å ha overlevert stoffet til to av albanerne. 60-åringens forsvarer sier dommen trolig ikke blir anket fra hans side. En av albanerne vil anke deler av dommen, mens de andre to fortsatt vurderer om de skal anke.