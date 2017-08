Lanserer nytt «politisk parti» for flyktninger

Amnesty lanserer et fiktivt parti for å få mer fokus på flyktningdebatten.

Amnesty International Norge lanserer ideen om «Flyktningpartiet» med hensikt å vise hvordan Norge kan føre en ansvarlig og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk. Tirsdag formiddag lanserer Amnesty «partiprogrammet» som er ført i pennen av eksperter på folkerett og flyktningspørsmål.

- Med det som kanskje er én av de større menneskelige og humanitære krisene i verden nå, så velger de norske partiene ikke å flagge hvilken politikk de har på dette området. Når man ser på dette «partiprogrammet», ser man at dette er en problematikk som går langt ut over norsk asylpolitikk. Dette er en politikk som faller inn under bistand- og utenrikspolitikken, sier generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, til Nettavisen.

- Det er gitt at klimaendringer og en rekke konflikter gjør at dette ikke er et problem som vil gå over med det første. Her er det behov for langsiktig perspektiv, og norske politikere og politiske partier må fortelle hvordan de vil plassere seg, sier Egenæs.

- Hvilke partier er du mest skuffet over?

- De to partiene som har statsministerkandidater, Høyre og Arbeiderpartiet, er de som burde være med på å dra debatten opp. Ett av disse partiene skal sette hovedlinjene i norsk politikk framover. Da er det uheldig at de to partiene, og alle de andre partiene med unntak av Frp, skyr unna denne debatten, sier han.

Selve «partiprogrammet» lanseres tirsdag morgen på Nobels Fredssenter.

- Dette er rett og slett et «partiprogram» som er fundert på menneskerettigheter og flyktningkonvensjonen, og som ser utenfor våre egne grenser, hvilke større internasjonale problemer bør man takle og hvordan man skal gå fram for å gjøre det. Programmet inneholder en mindre streng politikk på enkelte områder, men også en helt klar politikk på andre områder. Vi mener på ingen måte at det skal være en åpen grense-politikk, understreker han.

Ifølge Flyktninghjelpen var det over 65 millioner mennesker ved utgangen av 2016 som er tvunget på flukt. Dette tallet øker stadig.





