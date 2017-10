Lars Ole «Rikingen» Johansen i alvorlig bilulykke

Nå er sjåføren av bilen etterlyst av politiet.

Frontkollisjonen skjedde da Lars Ole Johansen (51) var på vei til jobb. Oslo liftutleie-gründeren kjørte fylkesvei 110 i Råde i Østfold.

Den alvorlige ulykken ble fanget opp av et kamera, et såkalt dashcam, i Johansens bil.

51-åringen ønsker å vise filmen, fordi han vil advare andre før det går galt.

Ifølge politiet fikk ingen av de involverte i ulykken alvorlige skader.

– Dette viser hvor galt det kan gå. Hele kroppen verker. Det er bare flaks at det ikke gikk verre. Folk må tenke seg om i trafikken. Filmen kan kanskje være en vekker, sier Lars Ole Johansen til Nettavisen.

Johansen, som ble kjent gjennom VGTV-serien «Rikingen», forteller at sjåføren av hans bil var på besøk fra Moldova.



– Han rømte ut av landet etter ulykken, fortsetter Johansen.

– Holdt over 90 kilometer i timen



Ulykken skjedde i begynnelsen av august. Fire personer var involvert i ulykken som skjedde ved avkjørselen til Tomb, rett før Karlshus. Johansen var passasjer i forsetet i sin egen bil, en BMW 7-serie.

HAVNET I ALVORLIG ULYKKE: Lars Ole Johansen (51) var på vei til jobb da han havnet i kollisjonen. Bildet er tatt i forbindelse med en annen anledning.



På videoen kan man se Johansens bil gjøre flere forbikjøringer før bilen sklir ut i en sving og kjører rett i fronten på en varebil. Ifølge videoen fra dashcam holder BMW-en over 90 kilometer i timen da ulykken inntreffer.

Bilen ble totalvraket etter ulykken.

– Som passasjer må du vel ha lagt merke til den høye farten?

– Jeg sa ifra at farten var altfor høy, men i svingen skled vi og da var det for sent. Jeg besvimte nesten umiddelbart, sier han.

Etterlyst av politiet



Saken er fortsatt under etterforskning hos Vansjø lensmannskontor. Politiet omtaler ulykken som en «alvorlig ulykke».

– Den ene av partene i trafikkulykken forsvant, og han er kanskje av utenlandsk opprinnelse. Som følge av dette er ikke saken avgjort, sier politiadvokat Jon Granrud i Østfold politidistrikt.

– Vi har etterlyst denne bilføreren, så får vi se hvor lenge vi kan ha saken liggende før vi ta en avgjørelse, fortsetter politiadvokaten.

– Hvilket ansvar har man som passasjer i en slik sak?

– En passasjer har i utgangspunktet ikke noe ansvar, men det er klart at den ny straffeloven kan komme til anvendelse. Denne inneholder en bestemmelse om medvirkningsansvar, så sånn sett kan en passasjer i en bil ha et medvirkningsansvar. Hvorvidt det er aktuelt i dette tilfellet har ikke politiet vurdert, sier Granrud.

TOTALVRAKET: BMW-en til Lars Ole Johansen fikk hard medfart i ulykken.



– På generelt grunnlag må man da ha gjort noe som har påvirket kjøringen. Dette må selvfølgelig bevises …

– … så det er lite sannsynlig at denne loven kommer til anvendelse i denne saken?

– Sånn som husker saken er ikke det vurdert. Foreløpig så venter vi på å få tak i bilføreren, sier Jon Granrud i Østfold politidistrikt.

Nettavisen har vært i kontakt med firmaet som var ansvarlig for det andre kjøretøyet. Selskapet ønsker ikke å kommentere saken.

