Larvik-saken:  - Hadde hjemmesykepleien ringt med en gang, hadde ikke dette skjedd

Ny informasjon er kommet fram etter at de pårørende har hatt møte med kommunen.

Det tok 1 time og 49 minutter før hjemmesykepleien ringte 87-åringens pårørende.

- Det er helt uforståelig. Hadde de ringt med en gang så ville ikke noe av dette ha skjedd, sier 87-åringens datter til Nettavisen.

- Det var en riktig avgjørelse, sier leder for helse og omsorg i Larvik kommune, Karen Kaasa.

Nettavisen har tidligere skrevet om den 87 år gamle kvinnen som ble funnet på gulvet, blødende fra hodet, og i en hjelpeløs tilstand, hjemme i sin egen leilighet.

I videosaken under får du en rask orientering av saken så langt:

- Det var blod bak hylla



Det var den 87 år gamle kvinnens barnebarn som postet bilder av bestemoren og delte sin opplevelse av historien på Facebook. Hun måtte senere slette innlegget etter spekulasjoner og personangrep.

Datteren fortalte senere til Nettavisen at moren hennes hadde et håndkle rundt hodet og blødde veldig da hun fant henne hjemme, liggende på gulvet.

Hun kunne heller ikke forstå annet enn at hjemmesykepleien har forlatt henne i den hjelpeløse tilstanden som de fant henne i.

BLØDDE KRAFTIG: Bestemoren blødde kraftig da hun ble funnet av familien.

- Det var tørket opp blod på gulvet og hyllen bak henne var satt opp. Det var blod bak hylla.

Da Nettavisen først omtalte saken trodde familien at de ble oppringt rett etter at hjemmesykepleien hadde vært inne i leiligheten til den 87 år gamle kvinnen i Larvik. De stilte seg da uforstående til at hjemmesykepleierne ikke ventet hjemme hos henne eller ringte etter en ambulanse.

- Flere spørsmål nå enn før møtet



Stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bård Andre Hoksrud (Frp) er en av de som engasjerte seg stort i saken og mener kommunen burde opptre ydmykt.

Mandag ble de pårørende invitert til et dialogmøte med kommunen og her har det kommet fram informasjon om at de pårørende ikke ble ringt opp rett etter at hjemmesykepleien hadde vært inne hos den 87 år gamle kvinnen i Larvik.

- Vi sitter igjen med flere spørsmål nå enn før møtet, sier datteren til Nettavisen.

Stortingsrepresentant og og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bård André Hoksrud (Frp) mener terskelen for å få en sykehjemsplass er alt for høy mange steder i landet.

Hun syns det er rart at hun ikke ble oppringt med en gang etter at hjemmesykepleien hadde vært i leiligheten til moren.

- Det er gått nesten to timer der vi ikke vet hva som er skjedd. Og jeg syns det er rart at de ikke ringer oss med en gang når de mener hun trenger videre oppfølging.

- Vi er ikke ute etter å ta noen



Etter møtet med kommunen har de pårørende, ifølge datteren, fått vite at det tok 1 time og 49 minutter fra hjemmesykepleien forlot 87-åringen, til datteren ble ringt opp.

- Vi er ikke ute etter å ta noen her, jeg tror de som har vært på jobb har gjort så godt de har kunnet. Det er systemet som ikke fungerer, og det er dette vi gjerne vil belyse, slik at ikke andre trenger å oppleve det vi har opplevd, sier hun.

- Riktig og rask håndtering

Leder for helse og omsorg i Larvik kommune, Karen Kaasa, kan bekrefte at familien hadde en samtale med lederen for hjemmetjenesten mandag den 25.september, og at det stemmer at familien først ble ringt etter at det var ordnet plass på korttidsavdeling.

Hun presiserer overfor Nettavisen at kvinnen ikke hadde falt da hjemmesykepleien var på hjemmebesøk og at dette skjedde en gang etter at de hadde forlatt leiligheten.

- Riktig og rask håndtering av hjemmetjenesten, mener leder for helse og omsorg i Larvik kommune, Karen Kaasa.

- Det som ble gjort før datteren ble oppringt var å ordne en innleggelse for kvinnen ved korttidsavdelingen på et sykehjem i nærheten. Dette oppfatter jeg som en riktig avgjørelse og en rask håndtering, sier hun til Nettavisen.

- Burde ikke hjemmetjenesten ha kontaktet familien aller først?

- Det ble prioritert å få ordnet en plass først. Vi har for øvrig foretatt et internt hendelsesbasert tilsyn som vi oversender til Fylkesmannen, sier Karen Kaasa.

- Mamma skulle aldri blitt sendt hjem



Familien til 87-åringen hadde lenge prøvd å få den eldre kvinnen innlagt på sykehjem, uten hell. Da hun ble funnet blødende på gulvet av datteren hadde 87-åringen nylig kommet hjem fra et 14-dagers korttidsopphold på sykehjem.

Datteren forteller at hun ikke kunne spise selv da hun ble sendt hjem fra sykehjemmet etter korttidsoppholdet.

- Mamma skulle i utgangspunktet aldri blitt sendt hjem fra sykehjemmet og det føles tungt og trist at hun ikke er blitt fulgt opp på en skikkelig måte. Jeg syns det er helt utrolig at man sender hjem mennesker som ikke klarer å få i seg mat selv, sier hun.

- Det går ikke så greit med mamma



87-åringen ligger nå på sykehus og kommer mest sannsynlig aldri hjem igjen.

- Det går ikke så greit med mamma. Hele systemet hennes har sviktet og hun går mest ut og inn av dyp søvn nå. Det var vondt å se henne i går, forteller en tydelig preget datter.

- Det var helt grusomt. Hun er jo en gammel dame, men hun har jo rett til en god alderdom. Det er derfor vi vil snakke om dette, noe må gjøres og jeg tenker på alle de andre som kommer etter mamma, sier hun til Nettavisen.

- Mye som ikke er blitt fulgt opp



Da 87-åringen ble kjørt til sykehuset den formiddagen datteren fant henne, hadde hun brukket lårhalsen. Etter undersøkelser på sykehuset fant de i tillegg kreft i bukspyttkjertelen med spredning til leveren, kan datteren fortelle.

- Dette er heller ikke blitt oppdaget tidligere, så her er det mye som ikke er blitt fulgt opp, forteller datteren.

Hun sier at familien også kommer til å sette opp noen punkter og overlevere Fylkesmannen i Vestfold.

- Vi vil at saken skal belyses så godt som mulig og at ikke flere skal måtte oppleve en slik svikt i systemet som vi er utsatt for.

Når Nettavisen kontakter Fylkesmannen i Vestfold, fredag ettermiddag, får vi vite at det fortsatt ikke er tatt en beslutning om åpning av tilsyn i saken.

