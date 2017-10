Las Vegas-drapsmannen hadde minst 16 rifler på hotellrommet

Minst 16 rifler skal ha blitt funnet på hotellrommet til Las Vegas-massakrens gjerningsmann Stephen Craig Paddock.

Ifølge The New York var to av riflene på hotellrommet plassert på stativer.

Sheriff Joseph Lombardo i Clark County opplyste på en pressekonferanse like etter midnatt norsk tid at minst 16 våpen er funnet på hotellrommet. Politiet bekrefter også funn av skytevåpen, eksplosiver og ammunisjon fra en bolig eid av Paddock.

Politiet jobber nå på fire ulike steder: Paddocks hotellrom på Mandalay Bay, konsertlokalet, hans hus i byen Mesquite og et annet hus Paddock eier i byen Reno nordvest i Nevada.

Mandag kveld lokal tid var et titalls politifolk og politiets spesialstyrke samlet utenfor Paddocks hus i Reno. Også en bombegruppe var på plass. Paddocks nærmeste nabo sa hun sist så ham i juni.

365 meter

Politiet i Las Vegas har oppjustert tallet på døde til 59. 527 mennesker ble såret da 64 år gamle Stephen Craig Paddock åpnet ild mot publikum på en utendørskonsert med countryartisten Jason Aldean søndag kveld.

Den pensjonerte hvite regnskapsføreren fra Mesquite i Las Vegas-området befant seg i 32. etasje på Mandalay Bay Hotel and Casino og avfyrte flere hundre skudd ut av vinduet.

Fra rommet han oppholdt seg i og til konsertarenaen er det 365 meter i luftlinje.

Broren lamslått

Eieren av en våpenbutikk i Mesquite i Nevada sier at Paddock handlet våpen der. Ifølge eieren ga ikke 64-åringen fra seg noen tegn som kunne tydet på at han var uskikket til å kjøpe våpen.

Avisen The Telegraph skriver at Paddock har bodd i Mesquite siden juni i fjor. Han har tidligere bodd i både Texas og Florida. Hva som kan være motivet bak massedrapet er foreløpig ikke kjent.

Gjerningsmannens bror, Eric Paddock, sier han er fullstendig lamslått etter det som er skjedd. I et kort intervju med avisen Orlando Sentinel sier han at han ikke kan forstå eller forklare brorens handlinger.

– Vi har overhodet ingen forklaring. Jeg kan ikke forestille meg hvorfor han skulle gjøre noe slikt. Hvis dere i pressen finner ut noe, gi oss beskjed! Jeg fatter ingenting, sier Eric Paddock.

(©NTB)

Mest sett siste uken