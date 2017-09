Lavere jobbtall enn ventet i USA

Det amerikanske arbeidsmarkedet ble tilført 156.000 jobber i august utenom landbruket, mens ledigheten gikk opp til 4,4 prosent.

Ledighetstallet gikk opp med 0,1 prosentpoeng fra juli, men ledigheten er fortsatt lav, viser tallene det amerikanske arbeidsdepartementet la fram fredag.

Totalt er det anslagsvis 7,1 millioner arbeidsledige blant den arbeidsdyktige befolkningen i USA.

Jobbveksten på 156.000 er noe lavere enn ventet. Analytikerne i finanstjenesten Bloomberg og nyhetsbyrået Reuters hadde ventet 180.000 nye arbeidsplasser.

Jobbtallene ses likevel fortsatt på som et signal om at de fleste bedriftene i USA har tillit til at økonomien i landet fortsatt er på bedringens vei.

Gjennomsnittlig har det amerikanske arbeidsmarkedet vokst med 176.000 jobber hver måned hittil i år.

