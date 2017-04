ANNONSE

Etter fredagens terrorhandling i Stockholm inviterte Sveriges statsminister Stefan Löfven søndag andre partier til en samtale om tiltak mot terrorisme.

Det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna - riksdagens tredje største parti - var ikke blant de inviterte.

- Kan ikke ta fram dem retten til å tale

Utestengelsen av SD får politiekspert og krimforfatter Leif G.W. Persson til å reagere, skriver Nyheter24.

IKKE INVITERT: Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson.

- Jeg synes at det er selvsagt at han burde vært invitert. For meg holder det at han sitter i riksdagen. Man kan synes hva man vil om folks hensikter, men man kan ikke løse det med å ta fra dem retten til å tale. Hva slags jævla demokrati er det, spør han seg.

Persson mener også at SD-lederen burde være selvskreven på møtet fordi det mye har vært han som har drevet spørsmålet om terrorisme i Sverige.

Bekrefter at SD ikke er invitert

Pressesekretær for statsminister Löfven bekrefter overfor avisen at Sverigedemokratene ikke var invitert. Det samme gjelder Vänsterpartiet som droppet ut av samtalene sist de politiske partiene møttes for å snakke om tiltak mot terror.

- Behovet for en bred oppslutning er en grunn til å faktisk invitere oss. En annen hensikt er at vi har et annet perspektiv i disse spørsmålene. Det som nå kommer fra regjeringshold er forslag som vi har fremmet i riksdagen i mange år, men da har de andre partiene vært direkte avvisende. Kanskje vi har noe å tilføre debatten, tross alt. Det burde de ha innsett nå, sier SDs partileder Jimmie Åkesson til Expressen.

- Helt rimelig

Åkesson er klar på at han ønsket en invitasjon.

- Ja, absolutt. Det synes jeg er helt rimelig. Vi er ikke et lite parti lenger. Vi er riksdagens tredje største parti og på målingene ser det ut til at vi blir enda større etter neste valg. Med det i tankene er det ikke urimelig å be om at de inviterer oss til å delta i disse samtalene.

Sveriges statsminister Stefan Löfven.

SD-lederen er tydelig på at han ønsker mer ressurser til politiet, slik at de har bedre mulighet til å kontrollere utlendinger som befinner seg i Sverige. Og dermed lettere kan oppdage dem som sympatiserer med for eksempel terrorgruppen IS.

Han mener spesielt at politiet i etterkant av terroren i Stockholm i forrige uke må prioritere jakten på utviste utlendinger som viser slike tendenser.

Terrorsiktede etter angrepet i Stockholm, Rakhmat Akilov, (39) erkjente skyld for lastebilangrepet i Stockholm da mannen fra Usbekistan ble framstilt for varetektsfengsling tirsdag.

