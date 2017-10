Leteaksjon etter kvinne i Namsskogan

Det pågikk natt til fredag en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som er meldt savnet i Gruvfjellet i Namsskogan i Nord-Trøndelag.

Operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen at kvinnen gikk ut på tur i 12-tiden torsdag. Fem og en halv time senere sendte hun en tekstmelding til sin ektemann om at hun ikke lenger visste hvor hun var.

– Han dro ut for å lete etter henne, men det er dårlig sikt i området nå, sa Brevik torsdag kveld.

Politiet meldte om leteaksjonen klokka 21 torsdag. Røde Kors, Sivilforsvaret, flere hundeekvipasjer og frivillige deltar i letingen etter kvinnen. Rett før midnatt natt til fredag var et Sea King redningshelikopter på vei inn til området, men helikopteret måtte snu på grunn av dårlig vær.

Redningsleder Trond Bjørnøy ved Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser at de har gjort søk på den savnedes mobiltelefon, og har et aktuelt område som skal undersøkes sør for Skorovatn, rundt 3 kilometer nord for Gruvfjellet.

– Det er nå flere timer siden man har hatt kontakt med kvinnen. Dette kan skyldes at telefonen hennes er uten strøm, eller hun kan være i et område uten dekning, sa operasjonslederen torsdag kveld.

Kvinnen skal være fjellvant og er godt kledd, men det er skodde og sludd i området, og temperaturen nærmer seg 0 grader.

(©NTB)

