Levanger sykehus opererte feil kne

Åtte måneder senere har Helsetilsynet i Nord-Trøndelag konkludert med at kvinnen ikke fikk forsvarlig helsehjelp, skriver Trønder-Avisa og VG.

«Høyre kne ble åpnet opp og sett inni før legen oppdaget at dette var feil kne. I ettertid har jeg hatt store smerter i det feilopererte kneet, og det viser seg at menisken er blitt ødelagt. Jeg hadde ingen plager forut for operasjonen», skriver kvinnen i sitt klagebrev.

Den aktuelle dagen skulle alle pasienter som ble operert før lunsj opereres i høyre kne, mens de som kom etter lunsj, skulle opereres i venstre kne. På grunn av frafall, ble kvinnen flyttet fram til før lunsj. En sykepleier skriver at de ansatte fortsatt var bevisste på at det var kvinnens venstre kne som skulle opereres. Sykepleieren omtaler feilen som «en svært ubehagelig og beklagelig hendelse for alle parter».

Så snart tabben ble oppdaget, tok legen fatt på riktig kne.

Helseforetaket skal i etterkant ha endret rutiner, og sjekklisten ved operasjonen inkluderer nå et eget punkt om hvilken side som skal opereres. Dette var en del av et sjekkpunkt også før uhellet i Levanger.

