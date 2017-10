Levninger av 21 halshogde kristne funnet i Libya

Libyske myndigheter har funnet levningene av 21 koptiske kristne som ble halshogd av IS i 2015.

De 21 koptiske kristne ble halshogd av IS i kystbyen Sirte i 2015.

En pågrepet IS-kriger, som var vitne til drapene på de 21 kristne, har gitt detaljer om saken og om hvem som sto bak, heter det i en uttalelse fra libyske myndigheter.

Likene av de 21 kristne var fortsatt iført oransje uniformer og med hendene bundet fast på ryggen. 20 av dem var egyptiske arbeidere og én kom fra et annet afrikansk land.

Halshoggingene ble kjent for omverdenen da IS publiserte videoopptak i 2015. Angrepet på de kristne førte til at Egypt iverksatte luftangrep mot IS-krigere i Libya som hevn.

