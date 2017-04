Leyla Hasic: - For første gang har jeg turt å gå ut

ANNONSE

Nikabbruker Leyla Hasic har ikke villet kommentere mediestormen rundt ansettelsen av henne som administrasjonsmedarbeider i Islamsk Råd Norge, men i helgen takket hun sine støttespillere i en Facebook-melding.

Der fortalte hun også at hun ikke hadde turt å gå ut mens det stormet som verst rundt ansettelsen.

Da Hasic la ut meldingen lørdag, fortalte hun at det var først lørdag hun hadde vært ute på flere dager.

- For første gang etter flere dager har jeg alhamdolillah turt å gå ut idag. Ingen annen anledning enn for å støtte mine søsken som sto på Grønnlandstorget, solgte kaker og samlet inn penger for Somalia og skolegang til våre små fra Syria. Det var godt å hilse på kjente og ukjente. Dere gir meg håp og styrke, skriver hun.

Takket de som støtter henne



Hun benyttet samtidig anledningen til å rette en takk til alle som har støttet henne:

«alle som har ringt, sendt meldinger, tagget meg i sine innlegg og kommentarer. Muslimer, som ikke muslimer. Disse dager har vært veldig spesielle», skriver hun.

Hasic gir uttrykk for at behandlingen hun fikk i offentlighetens lys ikke føles rettferdig:

«Når mobben reiste seg for å knekke meg som person var dere der og sørget for at deres stemme skulle bli hørt, Allah alene vet hvor verdsatt disse stemmer har vært for meg», skriver hun.

- Lider en av oss, lider alle



I innlegget oppfordrer hun alle sine «søsken» til samhold.

«Husk at vi er en ummah, en kropp. Lider en av oss, lider alle», skriver hun. Hun skriver videre at det ikke må tolkes som arroganse at hun har valgt å forholde seg i ro. «Vit bare at jeg har det bra», skriver hun i innlegget, som er undertegnet «Deres søster», Keyla Hasic.

Islamsk Råd havnet i hardt vær da det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette Leyla Hasic.

Avviser kritikk



Årsaken er at hun er blant de få muslimske kvinnene som går med ansiktsdekkende nikab.

ISLAMSK RÅD: Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar.

Flere har krevd at bevilgningen må trekkes tilbake, og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) skal onsdag ha et møte med Islamsk Råd om saken. Hun har bedt departementet vurdere om Islamsk Råd har oppfylt betingelsene for å få statsstøtte, skriver NTB.

Generalsekretær Mehtab Afsar har avvist at hans organisasjon har ført departementet bak lyset.

- I søknaden skrev vi eksplisitt at vi ønsket å styrke sekretariatet, så vi kunne få mer tid og rom til å være ute og ha dialog og bygge bro, sa Afsar på Dagsnytt 18 onsdag.

Inntil Hasic ble ansatt, var han den eneste faste ansatte i sekretariatet, i tillegg til to personer som jobber fulltid med halalsertifisering.

Nettavisen har mandag forsøkt å komme i kontakt med Hasic. Hun har ikke svart på våre henvendelser.

Her er hele Facebook-meldingen hennes: