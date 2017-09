Listhaug: - Jeg skjønner at dette vekker reaksjoner

En iransk kvinne ble returnert til Iran etter avslag på asylsøknad i Norge. Denne uken ble hun angivelig straffet med 80 piskeslag.

Den iranske kvinnen Laila Bayat (36) ble dømt til 80 piskeslag for å ha drukket alkohol på en privatfest med venner i Iran i 2007. Etter å ha blitt løslatt mot kausjon, flyktet Bayat til Norge sammen med sønnen i 2009, og søkte asyl for å slippe avstraffelse i hjemlandet.

Bayat fikk imidlertid avslag på asylsøknaden i Norge og ble returnert tilbake til Iran 8. mars i år. Dommen skal ha blitt effektuert med 80 piskeslag i Teheran tirsdag denne uken, ifølge Iran Human Rights, som var de første til å omtale saken.

Utlendingsnemnda (UNE) bekrefter overfor Nettavisen at de anså dommen som falsk.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier til Nettavisen at det er nødvendig å komme til bunns i saken.

- Jeg forstår at denne saken vekker reaksjoner hos folk, det gjør den også hos meg. Jeg skjønner også at folk flest ønsker å vite hva som har skjedd. UNE har informert departementet om at de nå undersøker hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Det er helt nødvendig å komme til bunns i dette. Jeg vil understreke at jeg som politiker ikke har noen befatning med avgjørelsene i enkeltsaker, uttaler Listhaug i en skriftlig kommentar til Nettavisen.

