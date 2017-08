Sylvi Listhaug er på besøk i Rinkeby

- Norge trenger en ikke-sosialistisk valgseier.

STOCKHOLM/OSLO (Nettavisen): - Jeg er vant til å få kommentarer fra alle hold. Og stå i det som jeg kaller en drittstorm, og har gjort det i ett og et halvt år. Og jeg skal nok greie mange år til, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til Nettavisen da hun møtte pressen i Stockholm tirsdag.

Nettavisen mener: Svensk minister spente ben på Listhaug

Svaret kom etter spørsmål om alle kommentarene hun får om seg selv og hennes arbeid som minister. Blant annet har tidligere Frp-politiker Jan Erik Fåne uttalt at Listhaug skaper motsetninger, hat og frykt.

- Det er mange som har meninger om det. Jeg er nå mest opptatt av å sikre en ikke-sosialistisk valgseier, det trenger Norge. Vi trenger ikke et rød-grønt eksperiment med Rødt på vippen som vil ha 20.000 flyktninger i året, som åpner for en større asylinnvandring. Eller Miljøpartiet De Grønne som vil reversere alle innstramminger, eller SV som kalte Sverige for et lys i Europa i 2015. Så det er en viktig del av jobben. Og da er det ytterst relevant å være her i Sverige.

Les også: Svensk migrasjonsminister avlyste møte med Listhaug

Dette sa Listhaug da hun møtte pressen i Stockholm:

- Finne ut hva som gikk galt

Listhaug er tirsdag på besøk i den belastede Stockholms-bydelen Rinkeby. Målet med turen er å lære av Rinkebys erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.

Les også: Avlyste mens Listhaug satt på flyet

- Jeg vil se forholdene, snakke med dem som jobber der. Politiet for eksempel. Det er utrolig relevant å besøke integreringstiltakene her. Finne ut hva som gikk galt, og hva vi må gjøre annerledes i Norge, men også plukke opp visse ting som har fungert godt, svarte hun på spørsmål om hva hun ønsket å få ut av besøket i den beryktede bydelen.

Listhaug har tidligere omtalt tilstandene i svenske innvandringsbydeler og sagt at den er et resultat av en naiv og snillistisk politikk.

- Må lære av hva Sverige gjorde feil

- Er dette skremselspropaganda, Sylvi Listhaug?, spurte Nettavisen da ministeren møtte pressen.

- Dette er reelle utfordringer som de har i Sverige, og som er høyst reelle å diskutere også i Norge.

- Bruker du ikke Rinkeby litt som en egen kulisse i valgkampen, ville pressen vite.

- Nei, jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkning får mer kunnskap om hva som skjer her og hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk. Men også en integreringspolitikk som stiller krav, og hvor vi har kontroll over situasjonen.

Du frykter «sevnske tilstander» i Norge?

- Vi skal ikke være naive. Vi må ta ting på alvor, vi må sette inn ressurser og tiltak før det får utvikle seg. Og det er jo der jeg nå vil lære av Sverige, hva de gjorde feil.

Les også: Forfatter fulgte politiet på Stovner i ett år – fant ingen «svenske tilstander»

- Stykke mellom Norge og Sverige

Listhaug har brukt begrepet «svenske tilstander» om hva som kan skje om vi tar imot for mange asylsøkere og flyktninger og ikke lykkes med integreringen.

«Svenske tilstander» er definert som områder der politiet kvier seg for å gå inn for å gjøre jobben sin.

- Det er ingen steder i Oslo der politiet ikke kan gjøre jobben sin. Det finnes absolutt grupper som er mer lukket enn andre, og vi skal følge med på utviklingen i Norge også. Men det er et stykke mellom det en ser i Norge og i Sverige, sier forfatter Ståle Økland til NTB.

Han har fulgt politiet i ett år for å finne ut om det eksisterer svenske forhold i innvandrerdominerte bydeler i Oslo - områder der politi og redningsetater ikke får gjort jobben sin grunnet lokal motstand.

Les også: Listhaugs «svenske tilstander» populært på ytterste høyrefløy

KrF «lyser ut» jobben som Listhaug-erstatter

Kristelig Folkeparti tok denne uka et oppgjør med Listhaugs rolle som både innvandrings- og integreringsminister.

På sin Facebook-side presenterer partiet en «stillingsannonse» hvor de lyser ut jobben som integreringsminister i Norge.

Bakgrunnen for gimmicken er at KrF-leder Knut Arild Hareide ikke mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug klarer å kombinere de to delene av jobben sin.

Annonseteskten inneholder et dårlig skjult sleivspark til den omstridte Frp-statsråden.

«Personer som vektlegger mistenkeliggjøring, mistillit og bygging av murer, oppfordres ikke til å søke.»

- Det er tydelig at Sylvi Listhaug ikke takler dobbeltrollen hun har, sier Hareide til Dagbladet.

Les også:

Fakta: Rinkeby

* Bydel nord i Stockholm. Hadde i 2015 snaut 16.000 innbyggere, hvorav over 90 prosent har utenlandsk bakgrunn. * Ett av flere områder som ble bygget ut i det såkalte «miljonprogrammet» for å løse den svenske boligkrisen på 1960- og 1970-tallet. * Rinkeby er et av 23 områder svensk politi omtaler som «særlig utsatt», preget av lave inntekter, arbeidsledighet og kriminelle gjenger. Trangboddhet gjør at mange unge oppholder seg utendørs. Det er lav tillit til politi og rettsapparat, parallelle samfunnsstrukturer og ekstreme grupper og forekomst av fremmedkrigere. * Internasjonale forhold har bidratt til økt konfliktnivå mellom folk av ulikt etnisk opphav eller med ulik religiøs tilknytning. * Politiet anser områdene som fysisk vanskelig å arbeide i. De ble bygget for å holde biltrafikk borte, noe som blant annet gir få retrettmuligheter. Utrykningsbiler blir ofte utsatt for steinkasting fra gangbroene over veiene. Kilder: Wikipedia og politirapporten «Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur og utmaninger för polisen»