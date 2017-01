ANNONSE

75 prosent av nordmenn vil forby det ansiktsdekkende hodeplagget nikab i skolen og høyere utdanning, viser en undersøkelse.

14 prosent sier det burde være tillatt, og 11 prosent sier de ikke har noen mening, viser undersøkelsen som er gjennomført av Ipsos for Dagbladet.

– Det er en tydelig bølge over hele Europa, der nikab og synlige muslimske plagg ikke er ønsket. Det er bare å se på retorikken til Listhaug, om at i Norge «spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt», sier menneskerettighetsekspert ved International Law and Policy Institute, Njål Høstmælingen, til avisen.

- Denne snuoperasjonen til Gahr Støre liker jeg

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har tro på en lovendring fra høsten 2017.

På sin Facebook-side skriver Listhaug at:

«Niqab har ingenting i norsk skole og høyere utdanning å gjøre! 3 av 4 spurte er enig i dette! Frp har ønsket et forbud i årevis og stått alene om dette. Nå har Ap snudd og denne snuoperasjonen til Gahr Støre liker jeg 😊Regjeringen jobber med et høringsforslag om forbud mot niqab som skal ut til våren. I løpet av høsten kan forbudet være på plass i Norge.»