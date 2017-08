Listhaug til angrep mot hovedtaler under arrangement mot ekstremisme

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) rettet pekefingeren mot teolog Tahir-ul-Qadri da hun talte til muslimsk ungdom på leir mot ekstremisme fredag.

– Altfor mange ungdom har blitt kaldblodig drept i islams navn, åpnet Listhaug fredagens tale med, samtidig som hun serverte en lang liste av byer der ekstremister har gjennomført terrorhandlinger.

Videre retter hun et stort ansvar til det muslimske samfunnet for å bekjempe slik ekstremisme, og roste initiativer som Minhaj-ul Qurans sommerleir for å sette ekstremisme på kartet.

Samtidig advarte hun om at hun var fullstendig klar over at det finnes «ulver i fåreklær», mennesker hun mener sier én ting offisielt, og noe helt annet når de snakker til sin egen sekt.

– Dette har blitt brakt til overflaten en rekke ganger tidligere og jeg registrerer at flere aviser viser at dagens hovedtaler her på arrangementet fronter ett sett med holdninger i vesten, og et annet hjemme, sier hun.

– Er virkelig dagens hovedtaler for steining som straffemetode? Dødsstraff for blasfemi? At islamske lover bør settes over vestlige lover? Dette er ikke forenlig med norske og vestlige verdier. Jeg er spent på foredraget som kommer etterpå, sa hun videre.

– Fredens religion

Den canadisk-pakistanske teologen Tahir-ul-Qadri, som var arrangementets hovedtaler, ble internasjonalt kjent da han presenterte en «Fatwa mot selvmordsbombing og terrorisme».

Bevegelsen han grunnla, som også arrangerte fredagens treff, ser på seg selv som moderate muslimer som vil ivareta de grunnleggende prinsippene i Islam, men samtidig tilpasse seg.

Pakistans ambassadør til Norge påpekte i sitt innlegg at Islam er en fredens religion, og at hun ikke liker at den betegnes som radikal og militant.

– Det plager meg å når islam blir kalt en radikal og militant religion. Islam er en fredens religion. Det er vår utfordring å vise verden hva islam er, sa ambassadør Riffat Masood.

Mot ekstremisme

Om lag 500 muslimske ungdommer fra hele Europa er samlet på arrangementet i Sarpsborg. Brorparten er fra Norge, men store grupper kommer også fra Danmark og Sverige i tillegg til åtte andre land.

Til stede var også blant annet Venstres Abid Raja, ekstremismeforskere fra PST og tidligere fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth. I tillegg til Pakistans, var også Irans ambassadør til stede.

Stedet Østfold er ikke valgt tilfeldig. Fra en og samme gate i Fredrikstad reiste en periode en rekke unge menn til Syria for å krige.





