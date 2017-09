Listhaugs Rinkeby-tur kostet 40.000: Slik svarer Solberg

Brukte 40.000 kroner av skattebetalernes penger på den omstridte Sverige-turen.

Nettavisen har bedt Justisdepartementet om innsyn i reiseutgiftene i forbindelse med Sylvi Listhaugs (Frp) omstridte Sverige-tur. Justisdepartementet svarer at «Reisen kostet totalt kr 40.300 inkludert reise, transport og bevertning».

Kritiske røster mener Sverige-turen til innvandrings- og integreringsministeren var et rent valgkampstunt.

Statsminister Erna Solberg (H) har også selv antydet overfor NRK at hennes egen statsråd drev valgkamp.

- Det er ingen tvil om at når en statsråd reiser en uke før valget, er det også for å illustrere deler av politikken man står for, uttalte statsminister Solberg i forrige uke.

Justisdepartementet betalte for Sverige-turen til Listhaug og følget hennes, men Listhaug selv har gjentatte ganger avvist at turen var et valgkamputspill.

- Solberg svarer ikke på spørsmålet

SV-nestleder Snorre Valen stilte statsminister Erna Solberg et skriftlig spørsmål i forrige uke om hvorvidt Sverige-turen var innenfor regelverket som gjelder bruk av embetsverk.

«Hvor mange penger bruker statsrådens departement og den norske ambassaden på å tilrettelegge valgkampstunt fra statsråden, og er dette innenfor regelverket?» spurte Valen.

Onsdag fikk han skriftlig svar fra statsministeren.

- Det er interessant at Solberg egentlig ikke svarer, men viser til et åtte år gammelt brev fra Stoltenberg, og Listhaugs egen vurdering av turen. Solberg har selv påpekt at dette i stor grad var et valgkampopplegg, til NRK 29. august, skriver Valen i en SMS til Nettavisen.

- Men jeg får leve med at vi har en litt ulik oppfatning av hvordan skattebetalernes penger er best anvendt i en valgkamp, fortsetter Valen.

Gammelt Stoltenberg-brev

Solberg henviser til et åtte år gammelt tilsvar som daværende statsminister Jens Stoltenberg ga da han ble bedt om å svare på et spørsmål om samme tema fra Frps stortingsgruppe og stortingsrepresentant Per-Kristian Foss i 2009.

Les brevet her.

«Jeg slutter meg til det som fremføres i dette brevet,» skriver Solberg i sitt skriftlige svar.

Videre legger Solberg ved Listhaugs egen vurdering av turen. Les hele Listhaugs vurdering her.

«Jeg vurderer at reisen til Sverige er innenfor regelverket», konkluderer Listhaug.

Stoltenbergs svar

Stoltenberg skrev blant annet følgende i brevet fra 2009: «… når en statsråd er på en reise til eller tilstede på et valgkamparrangement er statsråden departementssjef. Personer fra embetsverket må derfor kunne bistå statsrådene i deres egenskap av departementssjef i slike situasjoner.»

«I mange tilfeller vil en statsråds reise ha et kombinert formål, slik at vedkommende på samme reise både deltar på valgkamparrangement og ett eller flere besøk eller arrangementer som gjelder statsrådens faglige ansvarsområde. Embetsverket må kunne bistå statsråden i tilretteleggelsen av og gjennomføringen av besøk og arrangementer som hører under statsrådens faglige ansvarsområde.

«På den ene side må statsråden ivareta sin oppgave som departementssjef også i perioder hvor det pågår valgkamp, men på den annen side må statsråden sørge for å ikke misbruke embetsverket i en partipolitisk sammenheng,» skrev Stoltenberg.

- En klar grense

I Stortingsmelding nr. 11 (2000-2001), hvor det redegjøres for «forholdet mellom embetsverket, departementenes politiske ledelse og andre samfunnsaktører», framkommer det at statsråder ikke kan pålegge embetsmenn og tjenestemenn å delta i valgkamp..

«En klar grense kan derimot trekkes i forhold til statsrådens behov for bistand til å gjennomføre utadrettet agitasjon og valgkamp. Dette vil ikke være forenlig med nøytralitetskravet, fordi slik bistand svekker tilliten til at vedkommende embets- eller tjenestemann kan være lojal overfor en statsråd med en annen partifarge. En statsråd kan heller ikke pålegge sine embets- og tjenestemenn å utarbeide valgkampmateriale eller å delta i en valgkampanje,» lyder stortingsmeldingen.