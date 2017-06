LO-nestleder langer ut mot Venstre og KrF

ANNONSE

Tirsdag ble det kjent at Venstre og KrF sikrer ordningen videre liv. Ifølge VG lover Følsvik å kjempe imot ordningen helt til den er fjernet. Hun raser mot støttepartienes avgjørelse.

- Både Sveinung Rotevatn i Venstre og Geir Bekkevold i KrF må jo kjenne litt på samvittigheten når man hestehandler rettsløse filippinske jenter. Det er uverdig, sier Følsvik.

Rotevatn sier Følsviks utsagn er på et så lavt nivå at han har problemer med å ta henne alvorlig. Han påpeker at Venstre har fremmet flere forslag for å stramme inn den omdiskuterte ordningen.

- I stedet for å angripe Venstre bør Følsvik få sine partifeller i Ap til å stemme for disse forslagene, så vi faktisk kan få gjort noe med problemet, i stedet for å drive valgkamp.

Flere partier er kritiske til au pair-ordningen, og landsmøtene til både Arbeiderpartiet og SV vedtok denne våren at de vil avvikle den. Det ønsker også Senterpartiet.