LO-sjef Gabrielsen krever full SSB-stopp

– Vi fikk rett i våre bekymringer, sier LO-lederen om forskningskuttene i Statistisk sentralbyrå. Nå krever han at prosessen stanses.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen er dypt bekymret for at samfunnsoppdraget til SSB vil bli skadelidende av endringene SSB-sjef Christine Meyer er i ferd med å gjennomføre. Det kommer frem i et intervju med Dagsavisen torsdag.

Bakgrunnen for LO-lederens bekymring er den løpende omorganiseringsprosessen i byrået, som har ført til at rundt 25 forskere blir flyttet fra forskningsavdelingen til én av statistikkavdelingene. Blant dem er Erling Holmøy, som står bak det såkalte «innvandrerregnskapet».

Nyheten ble først kjent forrige uke, men allerede i februar sendte Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund et brev til SSB-ledelsen og finansminister Siv Jensen (Frp) hvor de uttrykte sin bekymring for SSBs fremtidige rolle. Også ved to senere anledninger skal de to ha luftet sine bekymringer overfor SSB, opplyser LO-lederen.

Ifølge Gabrielsen fikk de to forsikringer om at omorganiseringen ikke ville svekke SSBs samfunnsrolle.

– Nå ser vi at vi hadde rett i de bekymringene. Vi er kommet i en alvorlig situasjon og mener omorganiseringen må stanses umiddelbart, sier Gabrielsen til Dagsavisen.

Ledelsen i SSB har blant annet begrunnet kuttene med at færre forskere skal satse mer på internasjonal publisering. Det vil føre til at andre områder blir nedprioritert, frykter LO-lederen.

