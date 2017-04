ANNONSE

– Vi er i dag blitt utsatt for et fryktelig angrep i hjertet av vår hovedstad. Vi vet at fire personer er døde, flere er skadd, og et helt land er samlet i sorg, sinne og besluttsomhet, sa Löfven på en pressekonferanse i Stockholm sent fredag kveld.

– VI støtter myndighetene i deres arbeid. Politiet etterforsker dette som et antatt terrorangrep. Dersom det er et terrorangrep, så er målet med terrorismen å undergrave demokratiet. Det kommer vi ikke til å la skje, sier Löfven.