Lokalpolitiker Hans Kristian Arnkværn saksøker Siv Jensen og Frp

Ekskluderte Hans Kristian Arnkværn går til sak mot Siv Jensen og Fremskrittspartiet. Den foreslåtte stortingskandidaten er kastet ut av partiet på livstid.

Bakgrunnen var en heftig krangel om blant annet posisjoner på et styremøte i partiet i mai.

Arnkværn har i flere runder prøvd å komme tilbake i varmen. Han har sendt saken helt til topps i partiet, men har så langt ikke blitt hørt.

Lokalpolitikeren mener at Jensen og Frp hindrer ham fra å forsøke stille til valg som stortingskandidat ved stortingsvalget til høsten. Dermed havner saken i forliksrådet.

Arnkværn vil tilbake i partiet og krever å få dekket sakskostnader.

– Saken er prinsipielt viktig fordi personer som stiller til valg i vårt demokrati skal ikke kunne fjernes ved bruk av ufine metoder og oppkonstruerte argumenter i skittent spill, sier Arnkværns advokat, Per Danielsen, til Nettavisen.

Helge André Njåstad leder Frps organisasjonsutvalg. Han synes ikke noe om fremgangsmåten til Arnkværn.

– Vi reagerer på at han ønsker å være medlem i et parti som han samtidig bringer for retten og for forliksrådet. Utover dette har jeg ingen kommentarer, sier Njåstad til Nettavisen.

Njåstad opplyser at han svarer på vegne av partiledelsen.

– Ville kaste Arnkværn «veggimellom»

Arnkværn ble foreslått som kandidat til Stortinget på et styremøte i Ringsaker Frp 10. mai i fjor.

Ifølge HA skal styremedlem Einar Glasø i en diskusjon ha uttalt at han ville kaste Hans Kristian Arnkværn «veggimellom». Arnkværn responderte med å reise seg og si at han ikke finner seg i å bli truet. Så skal han ha bedt Glasø om å ta av seg brillene.

TIL FORLIKSRÅDET: Hans Kristian Arnkværn tar rettslige skritt for å komme tilbake i Fremskrittspartiet, ved hjelp av sin advokat Per Danielsen (avbildet).

Etter møtet ble han ekskludert den 23. mai av fylkesstyret i Frp.

Arnkværn anket til sentralstyret, som forkastet anken 11. oktober 2016.

– Nå vil han ha vedtakene om eksklusjon kjent ugyldige så han kan delta i politikken igjen, fortsetter advokat Danielsen.

«Forsøk på vold og mobbing»

I eksklusjonsvedtaket anklages Arnkværn av Hedmark Frp for «gjennomføring av eller forsøk på vold og mobbing» på nominasjonsmøtet.

Danielsen mener saken blir en test på domstolenes uavhengighet i forhold til våre politiske partier.

– I USA har domstoler satt Trump på plass. Vi har samme maktfordelingsprinsipp i Norge, så domstolen har rettslig adgang til å gripe inn i saken og sette faktum på plass og prøve gyldigheten av vedtaket, sier advokaten.

Frp sitt sentralstyre har ikke svart på et prosessvarsel som er sendt dem i saken. Det er så langt heller ikke inngitt tilsvar til Forliksrådet, hvor saken nå befinner seg, forteller Danielsen.

På vegne av Arnkværn har Danielsen allerede tatt ut stevning mot fylkeslederen i Hedmark, Johan Aas, og krever flere millioner i oppreisning. Den saken skal opp i Hedmarken tingrett på forsommeren.

Arnkværn er i dag uavhengig kommunestyrepresenstant.

Styremedlem Einar Glasø ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen.

