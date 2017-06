Londons borgermester: Vi må ikke la oss kue

ANNONSE

Fire dager før valget rystes britene igjen av et terrorangrep. Tre angripere rakk å drepe sju mennesker og såre over 50, før de selv ble drept av politiet.

– Ingenting rettferdiggjør et slikt angrep. Seks mennesker er drept og over 40 er såret, flere av dem kritisk, sier Khan, før opplysningen om at det er sju drepte kom.

– Noe av det vi kan gjøre, er å vise at vi ikke lar oss kue. Det kan vi gjøre ved å stemme i parlamentsvalget torsdag, og ved å understreke viktigheten av demokratiet vårt, de borgerlige rettighetene og menneskerettighetene våre, sier Londons borgermester.

Theresa May og de konservative har falt på meningsmålingene de siste ukene, og Khan understreker at valget må holdes som planlagt.

– Jeg går ikke inn for å utsette valget. Jeg er tilhenger av demokrati og av å sikre at vi stemmer. Vi vet at valg er en av de tingene terroristene hater, de hater demokrati, sier Khan.

Han varsler mer politi i gatene framover.

– Terroristene utvikler hele tiden nye måter å angripe oss på. På samme måte må vi finne nye måter å sørge for borgernes sikkerhet. Derfor vil man også se mer politi i gatene framover, sier han.

Både Det konservative partiet og Labour tar en pause i valgkampen som følge av lørdagens siste terrorangrep i London.

Sju mennesker ble drept og nærmere 50 sårede er sendt til sykehus etter terrorangrepet ved London Bridge og Borough Market lørdag kveld.

– Det konservative partiet vil ikke drive valgkamp i dag. Vi vil vurdere situasjonen utover dagen etter hvert som det kommer flere detaljer om angrepet, sier en talsmann for partiet.

– Labour avlyser i samråd med de øvrige partiene dagens planlagte valgkamparrangementer av respekt for dem som er drept eller såret, sier Labour-leder Jeremy Corbyn i en kunngjøring.

Det britiske parlamentsvalget er 8. juni og meningsmålinger viser at May og de konservative har tapt mye oppslutning de siste ukene.

