Lothepus ble kidnappet og drapstruet

Søndag kveld vant Leif Einar Lothe, bedre kjent som Lothepus de siste månedene, «Farmen kjendis».

I 2014, samme år som «Fjorden Cowboys» hadde premiere på TV 2, fikk Lothe kjenne på hvor skjørt livet kan være, skriver Dagbladet mandag.

Etter tv-innspillingen dro han og en kompis på ferie til Goa i India, som på oppholdets siste dag ok en skremmende vending. De to ble lurt inn i et svindelopplegg og kidnappet av en lokal bande, som krevde penger av dem.

Nordmennene ble fraktet til en villa der flere menn ventet, med

revolvere mot «knollen».



- De truet med å drepe oss hvis vi ikke ga dem alt vi hadde. Jeg var faen meg livredd. De hev ølflasker i veggene, sniffet kokain og det var fullt av vakter både i og utenfor alle husene. Vi ble flyttet fra hus til hus hver tredje time, forteler han til Dagbladet.

Etter 30 timer fikk gå fri, mot at Lothe skulle sende kidnapperne 300 000 kroner han kom hjem. Banden hadde allerede tømt tv-profilens bankkonto for 30.000 kroner.

Lothepus sendte aldri pengene. I stedet gikk han til politiet for å

anmelde saken da han kom hjem, men etterforskningen førte ikke

fram. Lenge fryktet han at de indiske gjengmedlemmene skulle

komme etter ham.

