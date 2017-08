Lærer: – Charlottesville-siktet hadde stor interesse for nazisme

En tidligere lærer for den siktede etter bilangrepet i Charlottesville sier 20-åringen var svært interessert i militærhistorie, Adolf Hitler og nazismen.

James Alex Fields jr. er siktet for å stå bak bilangrepet der en 32 år gammel kvinne døde og 19 ble skadd under demonstrasjonene i Charlottesville lørdag.

Derek Weimer var 20-åringens lærer i samfunnsfag de to siste årene på videregående skole i Kentucky. Han sier at ansatte ved skolen allerede da hadde merket seg Fields på grunn av hans politiske overbevisning, og at Fields hadde radikale oppfatninger om rase og nazisme.

Weimer sier at Fields var en stor tilhenger av Donald Trump. Spesielt Trumps utspill om å bygge en mur langs grensa mot Mexico appellerte til ham, ifølge Weimer.

– Han syntes virkelig at nazistene var noen ganske kule typer, sier Weimer til ABC News.

– Han fikk vanligvis fram poengene sine på en rolig og respektfull måte, legger han til på spørsmål om Fields viste tegn til å være voldelig.

Avvist av militæret

Fields var på rekruttskole i militæret fra august 2015 til desember samme år, men klarte ikke å oppfylle kravene til å fortsette, heter det i en uttalelse fra den amerikanske hæren.

På spørsmål fra nyhetsbyrået AP om Fields var høyreekstremist, sier 20-åringens mor, Samantha Bloom, at sønnen hadde en afroamerikansk venn.

– Jeg visste bare at han skulle delta i en demonstrasjon. Jeg prøver å holde meg unna hans politiske synspunkter. Jeg blir ikke veldig involvert, sier Bloom.

– Jeg trodde det hadde noe med Trump å gjøre. Trump er ikke en høyreekstremist, sier hun om sønnens tilstedeværelse i Charlottesville.

Minnestund

Søndag ble det holdt en minnestund for den døde 32 år gamle kvinnen på stedet der hun ble truffet av bilen. Folk som samlet seg, sang «Amazing Grace» og ba sammen ved blomstene som er lagt ned til minne om den døde.

Formelt er Fields foreløpig siktet for forsettlig drap samt andre lovbrudd. Mandag fremstilles han for retten, og det skal da avgjøres om han kan løslates mot kausjon eller ikke.

Imidlertid har også det føderale politiet FBI innledet etterforskning av hendelsen. Avhengig av utfallet av FBIs etterforskning kan siktelsen komme til å bli endret.

Både USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster og flere andre amerikanske politikere har kalt angrepet terrorisme.

Pence fordømmer

– Vi har ingen toleranse for hat og vold fra hvit makt-grupper, nynazister eller KKK, sa USAs visepresident Mike Pence natt til mandag.

– Disse farlige, ytterliggående gruppene har ingen plass i amerikansk offentlighet og amerikansk debatt, og vi fordømmer dem på det sterkeste, sa Pence som for tiden er på besøk i Colombia.

Pence' uttalelser står i kontrast til president Donald Trumps uttalelser etter angrepet lørdag, da presidenten ikke eksplisitt fordømte hvit makt-grupper – noe han er blitt sterkt kritisert for.

Det hvite hus kom imidlertid søndag med en uttalelse der det heter at Trump fordømmer hvit makt-grupper, Ku Klux Klan og nynazister.

Hvit makt-grupperingene og deres tilhengere var samlet i Charlottesville for å protestere mot at byrådet har vedtatt å fjerne en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee.

