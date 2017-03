Lærer dømt for seksuell omgang med elev

ANNONSE

Læreren er i tillegg fradømt retten til å være lærer ved både offentlige og private skoler, skriver Stavanger Aftenblad.

Han er også dømt til å betale 80.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, som var under 16 år da den seksuelle omgangen fant sted.

Læreren nektet straffskyld da saken var oppe for tingretten. Retten legger imidlertid vesentlig vekt på jentas forklaring, og i dommen pekes det blant annet på at hennes forklaring støttes av flere av vitnene som ble ført i retten.

Overgrepet læreren ble dømt for, skjedde våren 2010, skriver Jærbladet. En elev varslet skolen om at det hadde vært upassende kontakt mellom læreren og jenta, noe læreren nektet for, og dermed ble ikke politiet koblet inn.

Saken ble tatt opp igjen etter at læreren i fjor vår ble anmeldt for å ha befølt flere elever ved skolen han jobbet på.

Da gjorde skolen politiet oppmerksom på saken fra 2010, og jenta ble innkalt til avhør der hun fortalte om hva som hadde skjedd.