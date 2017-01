ANNONSE

Det var Spesialenheten for politisaker som begjærte at dørene skal lukkes, og at presse og publikum dermed ikke får være til stede under denne delen av forklaringen.

Spørsmålet ble behandlet av Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Siden fredag er rettsfri dag, vil det først slå inn når Spesialenheten for politisaker fortsetter sin utspørring av den korrupsjons- og narkotikatiltalte og nå pensjonerte politioverbetjenten mandag. Trolig blir det lukkede dører det meste av mandagen.

Hva aktoratet vil ta for seg i delen som det er begjært lukkede dører for, er ikke kjent, men det dreier seg om tiden rundt pågripelsene av medtiltalte Gjermund Cappelen og Eirik Jensen selv. Dette skjedde henholdsvis i desember 2013 og februar 2014. (©NTB)