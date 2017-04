Lula og Simba var fanget i IS-helvete

ANNONSE

Dyrevernorganisasjonen Four Paws iverksatte i forrige uke en redningsaksjon for å redde de eneste gjenlevende dyrene i den utbombede dyrehagen Motazah Al-Morour. Dyrehagen ligger i den krigsherjede byen Mosul.

I fem måneder har det pågått blodige kamper mellom Den islamske stat (IS) og irakiske styrker i Mosul. Four Paws fikk i forrige uke tillatelse fra irakiske myndigheter til å ta seg inn i Mosul for å evakuere løven Simba og bjørnen Lula. Resten av dyrene har enten sultet i hjel eller blitt drept i bombeangrep.

Redningsaksjonen ledes av veterinær Amir Khalil.

Selv om Lula og Simba er i live, lider de av flere sykdommer forårsaket av feilernæring og manglende veterinærbehandling. Burene til løven og bjørnen var fylt med ruiner da Four Paws først ankom dyrehagen.

Da Four Paws’ redningsteam ankom dyrehagen i forrige uke, bedøvet de Simba og Lula, og fikk plassert dem i to transportbur. Målet er å få dyrene fraktet til Iraks fjerde største by Erbil, som ligger 80 kilometer nordøst for Mosul, og deretter videre ut av landet.

Fanget i kryssilden

Men redningsgruppen ble imidlertid stanset ved en kontrollpost i Mosul, og nektes nå å forlate den krigsherjede byen med de to dyrene.

- På nåværende tidspunkt er dr. Amir Khalil, hans gruppe og dyrene dessverre fortsatt anholdt på grensen ut av Mosul. Lula og Simba befinner seg i transportburene, og vil bli fraktet til Erbil når de får tillatelse til å krysse grensen. Derfra vil gruppen organisere deres videre ferd til en redningsstasjon utenfor Irak. Vi håper å få en positiv oppdatering fra gruppen vår snart, opplyser internasjonal presseansvarlig ved Four Paws, Linda Struckl, i en uttalelse til Nettavisen.

- Et farlig kriseområde

Veterinæren Khalil sier at de har ingen tid å miste.

- Vi må handle raskt, fordi Mosul er et farlig kriseområde. Lula og Simba har ingen sjanse til å overleve med mindre vi kan få dem ut av dyrehagen og få brakt dem i sikkerhet, sa Khalil i en presseuttalelse forrige uke.

Khalil besøkte Mosul allerede i februar måned for å undersøke og behandle løven og bjørnen. Han fikk også organisert frivillige Mosul-innbyggere til å mate dyrene. Deretter bestemte Four Paws seg for å iverksette en redningsaksjon for å redde dyrene.

Dyrehagen i Mosul har blitt rammet av flere bombeangrep. Om lag 40 dyr døde. Noen av dem sultet i hjel, mens andre ble drept i bombeangrep. I tillegg har noen dyr flyktet fra dyrehagen.

- En trussel for mennesker

Khalil sier at bjørnen og løven kan utgjøre en trussel for mennesker, dersom de blir forlatt alene i dyrehagen.

- Store, ville dyr som bjørn og løver, som er forlatt i øde bur, kan lett utgjøre en trussel for mennesker, sa han.

Dette er ikke første gang at veterinæren Khalil befinner seg i et konfliktområde. I fjor var han på Gazastripen, hvor han evakuerte en hel dyrehage.

Enorme menneskelige lidelser

Irakiske styrker startet sin offensiv mot Mosul i oktober i fjor. Byen var den siste høyborgen til IS i landet. Kampene har vært brutale, og befolkningen har gjennomgått enorme lidelser.

Mer enn 280.000 innbyggere har flyktet fra hjemmene sine. Men langt flere innbyggere har fulgt rådene fra irakiske styrker om å bli værende i hjemmet sitt til militæret kommer til unnsetning. FN anslår at 600.000 innbyggere er igjen i Mosul, og at 400.000 av dem befinner seg i de IS-kontrollerte bydelene.