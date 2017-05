Lundteigen vil ha svar om nødsentralene

ANNONSE

Mandag holder komiteen lukket høring om terrorsikring. Allerede dagen etter blir en annen viktig del av norsk beredskap tema i kontrollkomiteens ordinære møte.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen vil nemlig ta initiativ til at det sendes et brev med skriftlige spørsmål til justisministeren om saken VG har rullet opp de siste dagene. Komitémedlemmer fra flere andre partier sier til NTB at det er naturlig at temaet tas opp.

– Jeg vil ha statsrådens svar på hva som har skjedd. Det er mye å si om Politidirektoratets rolle, men det sentrale for oss er jo hva bestillingen har vært fra statsråden til underliggende etater, sier Lundteigen til NTB.

Drammen

Overordnet reises det spørsmål om Politidirektoratet har trenert eller aktivt motarbeidet Stortingets vedtak fra 2015 om å samlokalisere nødetatenes alarmsentraler.

Konkret vil Lundteigen vite mer om hva som lå bak beslutningen om å legge ned alarmsentralen i Drammen, som har hatt samlokalisering siden 2010, og i stedet etablere en ny sentral i Tønsberg, uten AMK.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har i intervjuer slått fast at prosessen har vært «god og skikkelig», noe Lundteigen ønsker en grundigere begrunnelse for.

– Politidirektøren har kommet i et uheldig lys, men det er statsråden jeg forholder meg til, sier han.

Dersom Sp får tilstrekkelig støtte vil komiteen sende over spørsmål til justisministeren. Avhengig av svarene han gir, kan det deretter bli snakk om å åpne en kontrollsak.

Bodø

Søndag kom ytterligere en omdreining i VGs dekning av striden rundt alarmsentralene. Tidligere politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt hevder Politidirektoratet forsøkte å motarbeide samlokaliseringen av nødetatene i Bodø, som blir landets eneste i sitt slag.

6. juni skal de nye lokalene innvies av politidirektør Odd Reidar Humlegård, som i et lengre skriftlig tilsvar til VG sier han kan forstå at POD ble opplevd som bremsekloss.

– Politidirektoratet er positiv til samlokalisering av nødmeldesentralene, men vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, skriver Humlegård.

Han viser til at det i 2014 ennå ikke var avklart hvor mange politidistrikter landet skulle ha. Å innlede en samlokaliseringsløsning i Bodø på det tidspunktet ville ifølge ham være å «forskuttere valg av et hovedsete, der det kunne være andre naturlige alternativer en Bodø».

– Olympiske leker

Humlegård har i et tidligere intervju med VG erkjent «ekstrem lav måloppnåelse» når det gjelder samlokalisering. Samtidig skal han ha karakterisert politikernes ambisjonsnivå som «olympiske leker».

I et lengre innlegg i Aftenposten lørdag stilte justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) spørsmål ved denne beskrivelsen. Hun mener det ligner mer på en bortforklaring.

– Vil de ikke gjennomføre det flertallet på Stortinget har bestemt? Klarer de ikke? Er ikke justisministeren en sterk nok pådriver for gjennomføring? Spørsmålene er mange, skriver Tajik i kommentaren.

Hun mener det er på tide med en større gjennomgang av Politidirektoratet, i form av en offentlig utredning.

