Lysbakken kan få forloveren inn i partitoppen

ANNONSE

– At folk kjenner hverandre i et parti, er helt normalt, sier Lysbakken til NTB.

Les også: - Vi skal være med på å kaste ut Erna Solberg og Siv Jensen uten noen betingelser til Ap

Herning, som et flertall i valgkomiteen ønsker som ny partisekretær, ser det på samme måte.

– Vi kjenner hverandre godt og har jobbet sammen i mange år. Men dette er ikke noe eget for SV, tvert imot er det sånn mange steder i politikken, sier han.

Les også: SV trekker omskjæringsforslag

"Komfortabel"

Lørdag ettermiddag skal SVs landsmøtet på Gardermoen velge ny ledelse. Kun til vervet som ny partisekretær etter Kari Elisabeth Kaski er det knyttet usikkerhet.

Seks av ni medlemmer av valgkomiteen har pekt på 36 år gamle Audun Herning, mens de tre øvrige ønsker at vervet blir besatt av en annen tidligere SU-leder, nemlig 30 år gamle Andreas C. Halse.

– Jeg er veldig komfortabel med at valgkomiteen har levert en delt innstilling. Det er to veldig dyktige folk, som jeg kan samarbeide godt med, sier Lysbakken.

Ingen under 40

SVs nestleder Oddny Miljeteig (62) trer tilbake etter et lengre sykefravær under landsmøtet lørdag. Inn i hennes sted kommer stortingsrepresentant Kirsti Bergstø.

Snorre Valen fortsetter som nestleder og Audun Lysbakken blir gjenvalgt som partileder. Kari Kaski blir etter alt å dømme den femte i partiledelsen, som medlem av arbeidsutvalget.

Ingen av de fem har fylt 40 år.

– I norsk politikk blir det ofte sett på som et problem å få yngre folk til å engasjere seg. SV skal være stolt over at partiet har mange unge folk som kan gå inn og ta en rolle i ledelsen, sier Lysbakken.

Venneparti?

Aftenpostens kommentator Frank Rossavik antyder at SV etter landsmøtet kan komme til å bli kjent som "Sosialistisk vennegjeng".

– Lysbakken, Valen, Bergstø og Herning kommer alle fra det som i Kristin Halvorsens tid var SVs venstrefløy, men som nå er et sentrum. Alle er i 30-årene og de har vært nære venner i årevis, framholder han.

Rossavik spør om SV er så tilfreds med Lysbakken at partiet vil ha en ledelse som er mest mulig lik ham eller peke på en kandidat som etter hans mening har andre kvaliteter, nemlig Halse.

Små forskjeller

Herning og Halse skryter av hverandre og slår fast at de reelle politiske ulikhetene er små.

– Men vi vektlegger forskjellige saker og har ulike erfaringer, sier Herning.

Der han har bakgrunn fra Norsk Folkehjelp og internasjonalt arbeid blant annet i Sør-Sudan, har Halse markert seg som talsmann for fagbevegelsen og norsk industri, ikke minst gjennom Arthur Svenssons stiftelse for faglige rettigheter.

– Jeg ønsker at SV skal bli bredere og mer mangfoldig. Vi er stolte av å ha mange i SV med høyere utdanning, men vi bør også være et parti for dem uten høy utdanning, som gjør de tyngste jobbene, sier Halse.

(©NTB)