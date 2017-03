Lysbakken mener Støre blir kjedelig uten ham

ANNONSE

- I øyeblikket er sjansene veldig gode for et regjeringsskifte, sier Lysbakken til NTB.

Men ifølge SV-lederen, som i disse dager er opptatt med forberedelser til landsmøtet kommende helg, kan det bli snakk om to helt forskjellige flertallskonstellasjoner med Støre som statsminister.

- Enten har vi en situasjon der Ap, Sp og KrF har flertall alene, eller så vil Arbeiderpartiet være avhengig av støtte fra SV i tillegg. Dermed står valget mellom å være kjedelig i sentrum eller søke forandring med SV, sier han.

Tror lite vil skje

På spørsmål om hva han finner så kjedelig med Sp og KrF, svarer Lysbakken som følger:

- Det er ikke partiene som er kjedelige i seg selv, men politikken som en sentrum-Ap-regjering vil føre. Den vil ikke skape den forandringen som jeg mener vi trenger, sier SV-lederen.

Han frykter at en Støre-regjering uten SV vil videreføre altfor mye av politikken til dagens regjering.

- Det blir ikke noe oppgjør med en politisk kurs som har gitt oss økte forskjeller og økte klimagassutslipp, sier SV-lederen.

Vil i regjering

Til tross for at SV har vaket rundt sperregrensen i flere år og kan se langt etter nivået fra før partiet gikk i regjering, vil Lysbakken tilbake rundt kongens bord.

- Vi vil ha makt og snakker gjerne med alle partier som ønsker et skifte. Men politikken vil avgjøre om vi går i regjering eller velger å samarbeide gjennom en avtale i Stortinget, sier han.

Målsetningen ved valget er å oppnå et resultat som ligger godt over sperregrensen på 4 prosent. Drømmen er å havne på vippen.

- Vi vi unngå en situasjon der Ap kan velge og vrake. Vi vil bli så store at Ap ikke oppnår flertall uten SV – men må forhandle med oss i alle saker, sier han.

Økende forskjeller

Landsstyret i SV har foreslått for landsmøtet at fire saker skal blinkes ut som forutsetninger for politisk samarbeid eller regjeringsdeltakelse:

* Nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt å trekke oljefondets investeringer ut av fossil energi.

* Økt barnetrygd.

* Nei til såkalte velferdsprofitører innen barnehage, barnevern og asylmottak.

* Nasjonal lærernorm for å få flere lærere per elev i skolen.

Over alt dette står kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller.

– Vi skal snu den økende ulikheten som har skutt fart under dagens regjering. Det skal vi gjøre ved å rigge om skattesystemet kraftig, sørge for økte inntekter til dem som har minst, og ta grep om boligmarkedet, sier han.

