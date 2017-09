«Mafiarettssaken»: En mislykket bobilferd fikk retten til å le

En ellevill historie om en fingert smuglingsferd med bobil mot Nederland preget andre dag av den omfattende mafiarettssaken i Oslo tingrett.

En fullstappet rettssal i Oslo tingrett klarte ikke holde seg alvorlig da en av de tiltalte, en 36 år gammel mann fra Arendal, på malerisk vis fortalte om det angivelig iscenesatte forsøket på å kjøre til Nederland med en leid bobil for å hente et parti hasj for Nokas-dømte Metkel Betew.

Selv Bandidos-toppen Lars Harnes, som sammen med Betew står tiltalt for drapsplanlegging i den omfattende saken, lo så tårene trillet.

- Fingerte ulykke

36-åringen, som opprinnelig er nordfra, er sammen med tidligere Nokas-dømte Alf Christensen (55) og en 35-åring fra Arendal tiltalt for til sammen tre forsøk på å smugle narkotika fra Nederland til Norge i 2015, to ganger med seilbåt og en gang med bobil. Alle forsøkene mislyktes.

I retten fortalte 36-åringen om hvordan han fingerte en ulykke med bobilen i Sverige, men fikk den på veien igjen og skranglet seg langt inn i Tyskland før han skjønte hvor han var. Da snudde han og satte kursen mot Norge igjen. Utenfor København ble han imidlertid stanset av dansk politi som endevendte bobilen.

- De rev bilen helt fra hverandre, sa 36-åringen, som likevel greide å komme seg til Sandefjord der bilen ble stanset og beslaglagt i tollen.

Påtalemyndigheten: Reelle forsøk

De tre hevder selv at de bevisst saboterte smuglingsforsøkene for å lure Betew, som hadde gitt Christensen 150.000 kroner i forskudd for å gjennomføre transporten. 55-åringen har forklart at han fikk kalde føtter og derfor ba de to andre om å hjelpe ham med å komme ut av avtalen.

Metkel Betew møter i Oslo tingrett, tiltalt i en sak som dreier seg om drapsforbund, ransforbund og innførsel av narkotika. Her går han i mellom noen advokater.

Påtalemyndigheten mener derimot av det er snakk om reelle forsøk på hasjsmugling. Aktor Line Steen Presthus sier til Dagbladet at de har svært liten tro på forklaringene til de tre.

Da 36-åringen i retten fortalte at han ikke kjente Christensen fra før, stilte aktor Alvor Randa seg spørrende til hvorfor han ville hjelpe kameraten til en venn, som han aldri hadde møtt, uten å få betalt for det.

- Gåte

- Jeg var ganske rusa på den tida og trengte å komme meg vekk og få et avbrekk, svarte 36-åringen.

- Den store gåten for oss er: Hvis det var sånn at planen var å forulykke bilen i Sverige, hvorfor ble du ikke bare stående, spurte aktor Geir Evanger.

- Det var en pressa situasjon. Jeg opplevde at han i andre enden var ganske trua, svarte 36-åringen, som hevder at han flere ganger var i telefonkontakt med 35-åringen som hadde dratt til Harlingen i Nederland for å møte personer fra Betews angivelige liga. Den kontakten har det imidlertid vært umulig å finne dokumentasjon på.

- Sinnssyk situasjon

Også 35-åringen forklarte seg torsdag. I retten ble han spurt om hvorfor han hadde involvert seg så sterkt i saken trass i at han kun hadde kjent Christensen i kort tid.

- Jeg begynte jo å hjelpe ham. Det hadde vært rart å trekke seg ut. Det ene dro med seg det andre, forklarte den tidligere domfelte 35-åringen, som trodde saken hadde blåst over da siktelsen mot ham kom som lyn fra klar himmel i mars.

- Dette er en sinnssykt kjip situasjon å havne i. Jeg kan få ti år for dette. Jeg har aldri sett denne hasjen, det var aldri aktuelt å frakte noe som helst. Jeg ville bare hjelpe Christensen, sa 35-åringen.

