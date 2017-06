REISEBEVIS: Mahad Mahamud fikk avslag da han søkte norske myndigheter om et reisedokument for å kunne oppsøke Somalias ambassade i Brussel. Nå har han fått tilsendt et somaliske reisebevis. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Mahad Mahamud snart på vei til Somalia

Etter 17 år i Norge, har Mahad Mahamud fått et dokument som lar ham reise til Somalia, landet norske myndigheter mener han ikke kommer fra.