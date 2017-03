Mahad tapte mot staten

ANNONSE

Den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abib Mahamud saksøkte staten Norge etter at de gjorde et vedtak om å tilbakekalle hans norske statsborgerskap etter 17 år i Norge.

Begrunnelsen var at de mener han oppga uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet da han kom til landet som 14-åring i 2000.

Etter runden i Oslo tingrett er dommen at Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet er gyldig.

Bakgrunn: Mahad (30) mister statsborgerskap etter 17 år i Norge: - Viser hvor håpløs politikken er

Les også: Derfor tror ikke norske myndigheter på Mahad

- Jeg kommer til å anke

Retten slår fast at det er framlagt gode nok bevis på at det er overveiende sannsynlig at Mahad er fra Djibouti, slik UNE og UDI har hevdet.

«Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet», heter det i dommen.

Mahad er også idømt saksomkostninger.

- Jeg kommer til å anke, men jeg vil ikke befinne meg i denne galskapen lenger, og kommer til å be myndighetene om å transportere meg ut av landet til Somalia, sier han til TV 2.

Benketer å ha løyet

Etter først å ha fått midlertidige oppholdstillatelser på humanitært grunnlag fikk han i 2005 bosettingstillatelse.

I 2008 fikk han norsk statsborgerskap, men mistet det i 2016, etter at det i 2013 kom et tips til norsk politi og Utlendingsdirektoratet (UDI) om at han ikke var fra Somalia, slik han hele tiden har hevdet, men fra Djibouti.

Dette benekter 30-åringen.

- Jeg har fortalt den samme historien i 17 år. Jeg vet hvem jeg er og hva jeg har opplevd. Norske myndigheter kan ikke forandre på det. Hadde min historie vært usann hadde jeg ikke kunnet fortelle den igjen og igjen, sa Mahad til Nettavisen etter første dag i retten.

Les også: Jusprofessor om vedtaket mot Mahad Adib Mahamud: - Grovt urimelig

På den avsluttende dagen i retten holdt advokat Ellen Idun Lersbryggen Drolsum innlegg på vegne av UNE.

- Dette er en historie som ikke gir mening. Det er indre brister og motsetninger. Hvorfor er det slik? Det er ikke en selvopplevd historie, men en historie som er laget for å skaffe seg opphold i Norge, sa hun.

Fikk vite hvem tipseren er

Han har familie i Norge, og jobbet som bioingeniør på Ullevål sykehus, men har nå, som statsløs, ingen jobb eller rettigheter i Norge.

Bakgrunnen for at myndighetene undersøkte saken hans var at det kom et tips til politiet ut Utlendingsdirektoratet (UDI) i 2013, hvor en innsender av en mail hevdet at Mahad er fra Djibouti.

Les også: Mahad Abid Mahamud: Fikk seks i fransk - halvannet år etter han sa han var analfabet

Hvem tipseren er ble holdt hemmelig for bioingeniøren til fredag 17. februar, da Oslo tingrett slo fast at myndighetene måtte fjerne de sladden i mailen Mahad hadde fått tilgang til.

Les også: Krever stans i utkasting, men vil ikke endre loven som kaster Mahad ut

Dette sa Mahad til Nettavisen da han møtte staten i retten for å kjempe for sitt norske statsborgerskap: