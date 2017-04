Mahamud: – Jeg har falt mellom to stoler

ANNONSE

Fredag var Mahad Abib Mahamud hos Politiets utlendingsavsnitt i Oslo for å søke om reisedokumenter slik at han kan reise til den belgiske hovedstaden.

– Og så har jeg bedt om å få komme tilbake for å vise folk at jeg er somalier med mitt somaliske pass, sa Mahamud, som ga uttrykk for at han var skuffet over møtet hos utlendingsavsnittet, siden han mente norske myndigheter hadde lovet å hjelpe ham med en gang.

– Men nå sier de plutselig at jeg må søke – det er en motsigelse. Jeg har falt mellom to stoler, men du får spørre Politiets utlendingsenhet eller UDI om hvorfor, sier han.

Aktuell som diplomat

Klassekampen skriver fredag at Mahamud er aktuell til en stilling som rådgiver eller diplomat i det somaliske regjeringsapparatet. Den somaliske ambassadøren til EU, Ali Said Faqi, har tidligere sagt at han regner Mahamud som somalier og at han kan utstede somalisk pass til ham. Men først trenger Mahamud et reisedokument fra norske myndigheter for å komme seg til Brussel.

– Jeg er medlem av samme parti som presidenten. Jeg kan ikke si mer nå, sier Mahamud.

Ikke gitt opp håpet

Mahamud har ikke gitt opp håpet om å bli norsk statsborger, og sier han har håp om at norske myndigheter snur i saken.

Mahamud kom til Norge i 2000 og fikk norsk statsborgerskap i 2008. Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.

