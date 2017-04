Mahamud ønsket til toppjobb i Somalia

ANNONSE

- Det er presidentens ønske at Mahamud skal komme til Somalia. Så fort det er mulig, vil vi sende en anmodning til norske myndigheter om å utstede et reisedokument til Mahamud, sier president Mohamed Abdullahi Farmajos rådgiver Kayse Said Artan til Klassekampen. Både president Farmajo og Mahamud tilhører partiet Tayo. Presidenten utnevner for tiden medlemmer av den somaliske regjeringen.

Den somaliske ambassadøren til EU, Ali Said Faqi, har tidligere sagt at han regner Mahamud som somalier og at han kan utstede somalisk pass til ham. Men først trenger Mahamud et reisedokument fra norske myndigheter for å komme seg til Brussel. Torsdag ba han Oslo politidistrikt å utstede et slikt dokument.

- Enten får Norge gi meg rettighetene mine tilbake, eller så får de sende meg tilbake til Somalia, sier Mahamud.

Mahamud kom til Norge i 2000 og fikk norsk statsborgerskap i 2008. Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.