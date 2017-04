ANNONSE

Partiet Socialdemokraterna i den svenske byen Malmö vil ikke ta imot én eneste ny flyktning i hele 2018, skriver avisen Aftonbladet.

Partiets Malmö-ordfører Katrin Stjernfeldt Jahmmeh synes kommunen har tatt imot nok flyktninger fra før.

I et brev til den svenske regjeringen krever hun at Malmö skal unntas fra den såkalte anvisningsloven, som sier at hver kommune er pliktige til å ta imot et visst antall flyktninger og bosette dem. En lov som trådte i kraft i 2016.

- Tar ikke tilstrekkelig hensyn

Loven innebærer at Malmö i løpet av 2017 skal ta imot drøyt 400 flyktninger.

Stjernfeldt Jahmmeh mener denne loven ikke tar hensyn til situasjonen slik den er.

- Den tar ikke tilstrekkelig hensyn til de som allerede har flyttet til en kommune gjennom Ebo-loven.

Ebo-loven fra 1994 gir flyktninger rett til å selv bestemme hvor de vil bo, hvis de ordner bosted på egenhånd. De fleste velger ifølge Aftonbladet å flytte inn hos slekt eller venner, noe som gjør at Malmö har vært en populær by for mange.





4.200 bosatt i Malmö

Per i dag bor det ifølge avisen rundt 4.200 asylsøkere og personer som har fått oppholdstillatelse i Malmö.

Byens ordfører krever derfor at den nye loven må ta hensyn til at for eksempel Malmö har tatt imot mange mennesker gjennom Ebo-loven, og derfor ikke har kapasitet til å ta imot flere, slik anvisningsloven krever.





