Mandag ble 19 akutt syke på Sletten. Nå har mange fått en regning i posten

Senterlederen er forbauset over at fire ansatte og elleve kunder må betale egenandel til helsevesenet for noe de helt uforvarende havnet opp i.

– 345 kroner kan være veldig mye penger for veldig mange mennesker. Vi ønsker ikke at kunder eller ansatte skal bli økonomisk skadelidende, sier senterleder Trude Løvaas til BA.

Nå ber hun om at om at alle kunder som har fått faktura etter hendelsen mandag om å ta kontakt og leverer kontoopplysninger og kvittering til vekter på senteret, slik at de senere kan få refundert beløpet.

Løvaas fikk nyss om egenandelen fredag via ansatte som mottok faktura etter sykehusbesøket.

Luftveisplager

– Vi ønsker ikke at de skal bli belemret med mer enn de allerede er utsatt for, understreker senterlederen.

Det var mandag kveld at det slått full alarm etter at flere personer ble akutt syke på Sletten senter.

19 personer ble sendt til Haukeland sykehus med luftveisplager.

En av dem var Ingebjørg Maradiaga (40). Hun ble fraktet til sykehuset med ambulanse. Her ble hun møtt av helsepersonell i gule drakter.

– Kjente plutselig at jeg hadde noe i halsen

Mulig tåregass

Hendelsen ble betraktet som en såkalt CBRNE-hendelse. Dette er hendelser der personer har blitt eksponert for kjemikalier, gasser eller stråling. I forbindelse med hendelsen på Sletten senter kalte sykehuset inn ekstra mannskaper for å håndtere pasientene fortløpende.

Ble møtt på Haukeland sykehus av ansatte i gule «romdrakter»

Trass i omfattende undersøkelser ble kilden til utbruddet ikke funnet, men politiet etterforsker opplysninger om at hendelsen kan skyldes lekkasje fra en tåregassbeholder som noen kan ha tatt med seg inn på senteret.

Mistenker tåregass på Sletten senter

Vanlig med egenandel

Ved Haukeland Universitetssykehus får BA opplyst at egenandel på sykehusbehandling er helt normalt. Pasienter som er til behandling i noen timer, blir registrert som polikliniske pasienter.

BA har tidligere skrevet at 15 av de 19 pasientene ble utskrevet samme kveld, mens de resterende fire lå til observasjon natten over.

Disse slipper dermed egenandel, men de øvrige må betale, noe som er helt vanlig praksis, opplyser sykehuset.

