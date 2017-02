Mange drept av selvmordsbomber på motorsykkel i Pakistan

ANNONSE

Eksplosjonen fant sted utenfor provinsforsamlingen i Lahore, som ligger i Punjab-provinsen.

Ifølge en talsmann for politiet i byen, Ali Raza, kjørte en mann på motorsykkel rett inn blant flere hundre farmasøyter som demonstrerte mot en ny lov som regulerer salg av legemidler.

Politiet bekrefter at minst sju mennesker er drept og rundt 40 såret i eksplosjonen, blant dem flere politifolk. Ifølge ubekreftede meldinger er minst elleve mennesker drept.

TV-bilder fra stedet viser store ødeleggelser og mennesker som flykter i panikk. Sykehusene i Lahore har bedt folk gi blod for å kunne ta seg av sårede.

Pakistansk sikkerhetstjeneste sendte 7. februar ut en advarsel om at "en uidentifisert terroristgruppe" hadde planlagt "et terroristangrep i Lahore".

Advarselen innebar skjerpet sikkerhet ved viktige bygninger, og byens innbyggere ble samtidig oppfordret til å vise "ekstrem årvåkenhet".

Taliban-fraksjonen Jamal ul-Ahrar har tatt på seg ansvaret for selvmordsaksjonen. Samme gruppe har tidligere tatt på seg ansvaret for lignende angrep, blant annet et i byen Shabqadar i mars i fjor der åtte mennesker ble drept.

Lahore er hjem for rundt 10 millioner mennesker, og bare Karachi har flere innbyggere i Pakistan.

(©NTB)