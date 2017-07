En 19 år gammel mann fra Møre og Romsdal er tiltalt for å ha forgrepet seg på to 11 år gamle jenter. Overgrepene skal ha skjedd over flere år.

Mannen skal ifølge tiltalen ha foregrepet seg på den ene 11 år gamle jenta i en toårsperiode, og den andre i en treårsperiode, melder NRK.

Mannen er også tiltalt for seksuelle overgrep mot en 16 år gammel jente i 2014, som skal ha vært en enkelthendelse.

Den 19 år gamle mannen må møte i Nordmøre tingrett i august.