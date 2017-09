Mann dømt for voldtekt av 19 år gammel kvinne

En 68 år gammel mann fra Buskerud er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en 19 år gammel kvinne.

I 2015 møtte en venninne av kvinnen mannen på en restaurant i Oslo etter at de to hadde blitt kjent på et datingnettsted. Hun trengte et sted å bo i byen, og han tilbød henne en gratis leilighet. Kvinnen, som i dag er 19 år, var med på daten, skriver Drammens Tidende.

Fra restauranten dro de tre til mannens hybel der 19-åringen sovnet. Da venninnen kom ut fra badet har hun forklart at han var i ferd med å forgripe seg på den andre jenta.

De anmeldte forholdet og i fjor ble mannen dømt til fire års fengsel i Oslo tingrett. Han anket saken til Borgarting lagmannsretten som nå altså har opprettholdt dommen.

Selv om mannen hele tiden har nektet straffskyld, vil han likevel ikke anke dommen, opplyser hans forsvarer, advokat Ida Andenæs.

