Mann frikjent for voldtekt, saken kan ende i Høyesterett

Gulating lagmannsrett har frifunnet en 37 år gammel mann for voldtekt av ekskjæresten. Påtalemyndigheten vurderer å anke saken inn for Høyesterett.

I Jæren tingrett ble han dømt til 2 år og 3 måneders fengsel for voldtekt, men dommen ble avsagt under dissens, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet ble kjent med saken ved en tilfeldighet. I forbindelse med etterforskningen av en annen sak, ble det funnet et filmopptak på datamaskinen hans der han hadde seksuell omgang med ekskjæresten mens hun sov.

Spørsmålet retten har tatt stilling til er om tiltalte gjorde seg skyldig i voldtekt som følge av at han ikke stanset da hun sovnet.

Også dommen fra lagmannsretten er avsagt under dissens, men i motsetning til flertallet i tingretten, mener flertallet i lagmannsretten at tiltalte må frifinnes.

Påtalemyndigheten har hele tiden pekt på at tiltalte, etter at kvinnen hadde sovnet, tok fram et kamera og filmet omgangen. Mens de to fremdeles var sammen skal hun ha motsatt seg slik filming.

Under ankeforhandlingen la aktor, statsadvokat Henriette Kvinnsland, ned påstand om to og et halvt års fengsel, noe altså flertallet i lagmannsretten var uenig i.

«Flertallet legger avgjørende vekt på at tiltalte og fornærmede hadde frivillig sex med hverandre, og at den seksuelle aktiviteten, som fortsatte etter at fornærmede hadde sovnet, ikke var av en slik karakter at man her står overfor et tilfelle av voldtekt», heter det i dommen.

– Jeg registrerer at lagmannsretten har vurdert loven annerledes enn tingretten. Vi vurderer nå om vi skal anke dommen til Høyesterett, sier statsadvokaten.

Mest sett siste uken