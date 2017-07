Mann i 70-årene knivstukket i Fredrikstad

En person er pågrepet etter at en mann i 70-årene ble brakt til sykehus med kritiske skader etter knivstikking i Fredrikstad. Mannen er utenfor livsfare.

– Vi har pågrepet en person. Mannen som er skadd ble sendt til sykehus, og er utenfor livsfare, sier operasjonsleder Ingar Signebøen i Øst politidistrikt til NTB.

– Det var en hendelse mellom to personer inne i en leilighet. Det var ingen andre til stede, sier Signebøen. Han bekrefter at det er en relasjon mellom de to.

LES OGSÅ: En person er død etter knivstikking på Grefsen i Oslo

Politiet fikk melding om hendelsen i bydelen Cicignon i Fredrikstad klokken 22.08 tirsdag kveld, skriver Fredriksstad Blad. Politiet bekrefter overfor NRK at mannen er lagt inn på Sykehuset Østfold.

Politiet har avhørt vitner i saken. De vil foreløpig ikke si noe mer om hendelsesforløpet.

Har du sett disse populære videoene?