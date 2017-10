Mann i havsnød reddet utenfor Lofoten

Et Sea King helikopter rykket ut for å redde en mann som meldte at han var i havsnød i en båt utenfor Lofoten søndag kveld. Få timer senere var mannen reddet.

– Vi har akkurat fått beskjed om at en Sea King har funnet mannen. Han sendes med ambulanse til Bodø. Han er noe nedkjølt, men han er i live, sa redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge til NTB klokken 1.15.

Mannen hadde sendt inn en «mayday» etter å ha gått på et skjær og båten begynte å gå rundt.

– Det er heldig at vi fant ham, for han hadde gitt oss helt feil posisjon. Men vi fant ham ved hjelp av etterretningsutstyr og da lå han i vannet. Han blir nå fløyet til land og møtt av ambulanse, opplyste Hongset.

HRS fikk inn nødmeldingen klokken 22.17 søndag kveld. Mannen skal ikke være alvorlig skadd.

Mest sett siste uken