Mann omkom i sykkelulykke i Buskerud

En mann i 60-årene omkom i en sykkelulykke i Lier i Buskerud søndag.

Politiet fikk beskjed om ulykken like før klokken 12 søndag formiddag. Da hadde et familiemedlem funnet mannen liggende i et vann nedenfor en skråning ved veien de to syklet, skriver VG.

Ambulanse og politi ble sendt til stedet og jobbet lenge med å berge mannen, men litt før klokken 13 ble han bekreftet omkommet.

Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd, men operasjonsleder Olav Myrvold i Sør-Øst politidistrikt sier at det ikke foreligger noen mistanke om noe kriminelt.

