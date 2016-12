Mann pågrepet for voldtektsforsøk av datter (12)

ANNONSE

Fredag ble mannen fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett, siktet for voldtektsforsøk av sin 12-årige datter. Mannen er også siktet etter familievoldparagrafen, for grov mishandling av jenten.

Etter det Nettavisen kjenner til ble mannen pågrepet i Oslo onsdag. Pågripelsen skjedde etter at politiet hadde kommet i kontakt med den fornærmede jenten.

Den siktede 43-åringen nekter for å ha gjort det han er siktet for.

- Min klient nekter straffskyld etter siktelsen. Det er ennå tidlig i etterforskningen, så vi får se hva som kommer etter hvert, sier mannens forsvarer Marijana Lozic til Nettavisen.

Politiet ba om varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, på grunn av bevisforspillelsesfare, og fikk medhold for dette i Oslo tingrett.

- Vi ser svært alvorlig på saken, noe som også ligger i at vi begjærte ham varetektsfengslet. Dette er en prioritert sak for politiet, også med tanke på at det skal gjennomføres tilrettelagt avhør av fornærmede, sier politiadvokat ved Seksjon for Vold- og sedelighetsforbrytelser Rita Parnas til Nettavisen.

Øvre strafferamme etter straffelovens § 283, grov mishandling, er 15 års fengsel. Denne lovbestemmelsen innebærer at grov mishandling skal ha skjedd over lang tid, og/eller at den er utført på en særlig smertefull måte, og/eller at mishandlingen er begått mot en forsvarsløs person.