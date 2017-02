SIKTET FOR DRAPSFORSØK: Kvinnen som ble utsatt for vold i et parkeringshus i Kristiansand mandag, har kritiske skader. En mann er siktet for drapsforsøk. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Mann siktet for drapsforsøk i Kristiansand

Kvinnen som ble utsatt for grov vold i et parkeringshus i Kristiansand mandag, har kritiske skader. En mann er siktet for drapsforsøk.