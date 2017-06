Mann skutt og drept i Malmö

ANNONSE

Mannen, som foreløpig ikke er identifisert, døde av skadene etter skytingen som skjedde i 23-tiden lørdag kveld.

Politiet har innledet taktisk og teknisk etterforskning av drapet og har sperret av området der skyteepisoden fant sted. De vil gjennomsøke åstedet med hund for å prøve å finne våpenet som ble brukt.

Så sent som i slutten av mars var justisministeren Morgan Johansson på plass i Seved da han var i Malmö for å presentere regjeringens nye kriminalitetsforebyggende program.

Ifølge Expressen mente han da at bydelen var på rett vei for å forebygge kriminalitet og bemerket at politi, utleiere, fotballklubb, kommune, næringsliv og innbyggerne selv syntes å jobbe sammen for å knekke kriminaliteten.

Vakt på sykehuset

Mannen som ble truffet ble kjørt til sykehus med ambulanse der han ble erklært død. Ingen er foreløpig pågrepet i forbindelse med drapet.

- Vi er i området og arbeider fortsatt på stedet. Vi går nå fra dør til dør for å innhente vitneforklaringer og har innledet avhør, sier Anna Göransson som er talskvinne for politiet.

Politiet holder også vakt på sykehuset. Ifølge Göransson dreier det seg om sikkerhetstiltak.

Malmö hardt rammet

Malmö har blitt hardt rammet av skyteepisoder de siste årene. Bare i år er seks personer blitt skutt. I forhold til antall innbyggere er byen mye verre rammet av skyting som fører til skader og dødsfall enn både Stockholm og Göteborg, ifølge TT.

I mars ble en 23 år gammel mann skutt og drept. Det skjedde mindre enn et døgn etter at en 25 år gammel mann ble alvorlig skadd i en skuddveksling i Linderborg sør i Malmö.

23-åringen ble skutt og drept i Kirseberg, mens hans 21 år gamle kamerat overlevde til tross for skuddskader i overkroppen. De ble beskutt da de forsøkte å komme seg unna i en bil.

I februar ble en 23 år gammel mann skutt utenfor en restaurant på Möllevångstorget tidlig på kvelden foran flere øyevitner. Han døde senere på sykehus.

I januar i år ble en 21 år gammel mann skutt og drept med flere skudd på Docentgatan i nærheten av en lekeplass.