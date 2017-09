Mann som ville bortføre prostituert dømt til tvungent helsevern

Den 75 år gamle mannen som forsøkte å bortføre en prostituert kvinne i Sandnes, er i Jæren tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern.

Retten mener det er betydelig tvil om han var tilregnelig da han natt til 16. september i fjor forsøkte å bortføre en kvinne fra Langgata i Sandnes. Han kan derfor ikke straffes, skriver Stavanger Aftenblad.

I dommen heter det at det er fare for at mannen på ny begår alvorlige forbrytelser som krenker eller utsetter andres liv, helse eller frihet. 75-åringen, som flere ganger er dømt for voldtekt, overføres derfor til tvungent psykisk helsevern.

Mannen har tidligere hevdet at han skulle bekjempe prostitusjon etter et kall han hadde fått fra Gud.

Ifølge dommen forsøkte mannen å tvinge den prostituerte kvinnen med seg etter at hun hadde gått ut av en taxi. Hun klarte imidlertid å komme seg inn i drosjen igjen, hvorpå mannen fulgte etter i sin egen bil.

Kvinnen gjemte seg så bak en busk til en politipatrulje kom og fant henne.

Mannen er også dømt til å betale kvinnen 20.000 kroner i erstatning.