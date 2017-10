Mann dømt for profilbilde på Facebook

Tyvlånte politilue og tok svært kostbart profilbilde.

(Nord24): En mann i 40-årene fra Troms fikk tidligere i år et forelegg for å ha tyvlånt en politilue og brukt denne på sitt profilbilde på Facebook. Han vedtok ikke forelegget, og saken er nå avgjort i Hålogaland Lagmannsrett.

Bruk av uniform eller å utgi seg som offentlig myndighet rammes av straffelovens paragraf 165. Hammerfest tingrett dømte mannen til en bot på 7200 kroner og 2000 kroner i saksomkostninger, noe mannen anket.

Lå på Facebook i et par måneder

Av domslutningen går det frem at mannen jobber på Melkøya, og har tatt bildet med politicaps og en vest der det stod "innsatsleder" under en beredskapsøvelse der politiet deltok. Deretter la han det ut på Facebook som profilbilde. Der lå det et par måneder før politiet ble oppmerksom på det, og mannen fikk en telefon med oppfordring om å fjerne det.

Mannen nektet, og mente en politilue "kunne kjøpes i enhver leketøysbutikk". Han ble deretter innkalt til avhør og fikk ny oppfordring om å fjerne bildet. Han satte deretter en sladd på bildet med "sensurert".

Lagmannsretten er enig med tingretten i at bruken av capsen som profilbilde på Facebook rammes av Straffeloven. Selv om mannen ikke visste at han brøt loven, har han handlet med forsett.

- Av «artighet»

Selv om tiltalte bare har brukt bildet av «artighet» slik han forklarte, er det i seg selv et bidrag som svekker den tillit politiets må ha for å utøve sitt samfunnsansvar, mener lagmannsretten.

De opprettholder dommen, og legger til ytterligere 2000 kroner i saksomkostninger for lagmannsretten.

Profilbildet har dermed kostet mannen 11200 kroner så langt.

