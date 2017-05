Marine Le Pens niese gir seg i politikken

ANNONSE

27-åringen er barnebarnet til Nasjonal fronts grunnlegger Jean-Marie Le Pen. Hun er nå en av partiets to representanter i nasjonalforsamlingen, og har vært regnet som en mulig arvtaker til å lede det høyrenasjonalistiske partiet når tanten en gang går av.

I et brev som ble publisert i den regionale avisa Dauphiné Libéré tirsdag, skriver hun at hun ikke vil være blant partiets kandidater når det skal holdes valg på ny fransk nasjonalforsamling i juni. Hun trekker seg også som gruppeleder for Nasjonal front i regionalrådet i Paca.

Marechal-Le Pen har flere ganger vært uenig med sin tante og med partiets politiske linje.

(©NTB)